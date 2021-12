Gonçalo Esteves e mais dez frente ao Gil Vicente

Não há Pedro Porro (lesionado), nem Ricardo Esgaio (covid-19). Mas há Gonçalo Esteves, e não é pela idade (17 anos), que vai deixar opção. Muito pelo contrário. O jovem ala direito vai ser titular do Sporting no confronto deste sábado em Barcelos frente ao Gil Vicente, naquele que será o seu segundo jogo consecutivo no “onze” inicial depois do confronto para a Taça da Liga em Penafiel.

Não há muito hábito de os treinadores revelarem as suas opções antes dos jogos, e Rúben Amorim não o costuma fazer, mas abriu uma excepção no caso de Gonçalo Esteves. “Vai ser titular. Não há problema em dizer. Ele tem muita vontade e muitos colegas para o ajudarem. Não é risco nenhum, é uma oportunidade. Quando tem jogado, não tem falhado muito. E pode ser um jogador decisivo para nós, tanto no momento defensivo como ofensivo”, revelou o treinador “leonino”.

Mas a titularidade do antigo jogador do FC Porto foi o máximo que Amorim revelou sobre as suas opções para o jogo deste sábado. O técnico revelou que Paulinho irá estar na convocatória se tiver alta, depois de ter testado positivo à covid-19, mas não revelou se lhe iria entregar a titularidade, não se mostrando preocupado sobre a falta de ritmo competitivo que terá depois de duas semanas ausente.

“Estamos preocupados é se tem sintomas. Ele não perde a forma em tão poucos dias. A ligação que existe entre todos ajuda muito, ele já trabalha comigo há muito tempo, conhece os colegas e as rotinas da equipa. Vive um bom momento e vamos aproveitar isso”, assinalou.