Estoril e Famalicão dividem pontos na Amoreira

Uma equipa confortável no primeiro terço da tabela, o Estoril, e outra a lutar por fugir aos lugares de despromoção, o Famalicão, empataram na 15.ª jornada da Liga, na Amoreira (2-2).

O final da primeira parte foi frenético. Aos 42’, um autogolo colocou os minhotos em vantagem, mas a resposta do Estoril foi contundente: Rui Fonte empatou aos 45’ e, dois minutos depois, já na compensação, Chiquinho operou a reviravolta.

No segundo tempo, apesar do maior domínio do Estoril, com mais bola e iniciativa, o incontornável Simon Banza igualou para o Famalicão e o resultado já não sofreu alterações até ao fim.

Este empate permitiu aos minhotos quebrarem uma série de três derrotas, a última das quais em casa (1-4), com o Benfica, mas não foi suficiente para fugirem ao 16.º lugar, enquanto o Estoril iguala provisoriamente o Sp. Braga, no quarto posto.