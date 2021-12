Budda Guedes com Mia Moura no terceiro videoclipe de Portugal Desde a Raiz

Desde que foi lançado o disco Portugal Desde a Raiz, Budda Guedes continua a publicar, como prometera, os videoclipes correspondentes a cada canção. O primeiro, divulgado no mesmo dia em que foi publicado o disco, 3 de Dezembro, foi o da canção Virar o bico ao prego, gravada com o grupo Galandum Galundaina, de Miranda do Douro. E no dia 10 estreou-se Há uns que podem, canção gravada com Augusto Canário, “uma das maiores vozes da desgarrada e tocador de concertina, de Viana do Castelo”. Agora, o novo videoclipe traz-nos uma terceira canção, É não ser boa gente, gravada com Mia Moura, um quarteto do Porto que toca fado de Lisboa.

Inspirado nas recolhas de Giacometti e no que Ry Cooder fez em Cuba com o Buena Vista Social Club, Budda Guedes gravou com músicos em várias regiões de norte a sul, percorrendo vários géneros (fado, cante alentejano, canto polifónico, desgarrada, percussão, corridinho do Algarve, música mirandesa) e juntando vários músicos e grupos: Augusto Canário (Viana do Castelo), Bombos com Alma (Braga), Galandum Galundaina (Miranda do Douro), Grupo de Cantares Tradicionais Mulheres do Minho (Braga), Daniel Pereira Cristo (Braga), Mia Moura (quarteto do Porto que toca fado de Lisboa), Pedro Mestre (Alentejo) e Marenostrum (Algarve). O resultado foi o disco Portugal Desde a Raiz, cujo making of se estreou com o PÚBLICO.