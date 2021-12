O Natal de Legendary Tigerman volta a ser na ZDB

O músico português Paulo Furtado, ou The Legendary Tigerman, recupera a tradição de actuar no dia de Natal na Galeria Zé dos Bois (ZDB), em Lisboa, voltando a uma “sala mágica e de comunhão”, afirmou esta sexta-feira.

No concerto no dia 25, Paulo Furtado estará acompanhado pelo saxofonista João Cabrita para interpretar um repertório de canções que passará por todos os álbuns, algumas versões, “e o resto é surpresa”.

“O mais particular é sempre o dia e o local e a vibração das pessoas, que é um bocadinho diferente do resto do ano. Em 2020 estava super doente, o concerto estava marcado e não o pude fazer”, lembrou o guitarrista.

Paulo Furtado recorda que o dia de Natal também pode ser uma data muito solitária para algumas pessoas e foi isso que o levou a manter este ritual, desde a primeira vez que fez Fuck Christmas I Got The Blues na ZDB em 1999. Este ano, o concerto será Fuck 2021 (and 2020), I got the Blues!.

“É necessário celebrar e fazer coisas que nos façam felizes, e a ZDB é um desses sítios onde para mim é sempre mágico, porque todas as pessoas que lá vão gostam de música e gostam dessa comunhão”, sublinhou.

Quem for à ZDB terá de fazer teste à covid-19 e apresentar certificado digital de testagem ou certificado de recuperação. O concerto acontece no final de um ano bastante ocupado para Paulo Furtado, em particular pela participação no musical Andy, de Gus Van Sant, estreado em Lisboa e que em 2022 andará em digressão pela Europa, e pela reposição da peça Última hora, de Rui Cardoso Martins, marcada para Janeiro em Lisboa.

A isto junta-se “um disco novo quase fechado e que sairá em 2022”, afirma. “Espero que seja [um ano] mais feliz em todos os aspectos. Este é um disco bastante diferente de tudo o que tenho feito para trás, será um ano de renovação, até do espectáculo ao vivo”, adiantou.

A tradição de actuar na ZDB remonta a 1999, coincidindo com o tempo em que Paulo Furtado lançava o “alter ego” The Legendary Tigerman, ainda sem qualquer álbum a solo editado. Em vez de mensagens de harmonia e paz no melhor espírito natalício, a premissa do músico era dar blues-rock para quem não queria ficar em casa a cumprir a quadra de Natal. Se no primeiro concerto não estariam mais de uma dezena de pessoas, os seguintes tornaram-se um ritual de lotação esgotada, e chegaram a ser marcados concertos nos dias seguintes.