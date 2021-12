Courtney Barnett: o medo de cair, o confinamento, o crescimento emocional

“And I’m not afraid of heights/ maybe I’m just scared of falling”, canta Courtney Barnett no refrão de Here’s the Thing, tema do seu novo álbum, Things Take Time, Take Time. Este verso diz muito. Sobre a nova colecção de canções da australiana, mas também sobre aquele que tem sido o seu percurso desde que Avant Gardener, magistral música de 2013 sobre ansiedade, asma e o mundano, a colocou entre os melhores letristas da sua geração.