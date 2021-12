Fim-de-semana, na TV: d’O Convento ao mercado negro, um mar de guerras, canções e também animação

CINEMA

Fúria

Cinemundo, sábado, 20h50

Abril de 1945. Tudo aponta para a vitória dos Aliados, que culminará no fim da II Guerra Mundial. Atrás das linhas do inimigo, em pleno território alemão, o sargento Don “Wardaddy” Collier tem a seu cargo um pequeno grupo de homens valentes e um único tanque de guerra. O objectivo é matar o maior número de inimigos e sair vivo daquele inferno. Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Jon Bernthal, Michael Peña, Jason Isaacs e Scott Eastwood dão vida a este filme de guerra, escrito e realizado por David Ayer. É emitido durante uma maratona dedicada a Brad Pitt, no dia do 58.º aniversário do actor. Antes de Fúria, vão para o ar Jogo de Espiões (às 16h30) e Moneyball - Jogada de Risco (18h35); depois, Snatch - Porcos e Diamantes (23h05) e Perigo Íntimo (00h55).

O Convento

RTP2, sábado, 23h38

Manoel de Oliveira filma na Arrábida esta busca de uma tese sobre Shakespeare. O investigador americano Michael (John Malkovich), acompanhado pela mulher, Helène (Catherine Deneuve), procura na biblioteca do convento pistas para provar que o dramaturgo britânico era, afinal, judeu e espanhol, e que um seu antepassado italiano terá passado por Portugal. Mas o casal não está sozinho no convento: outros inquilinos tecem a trama com abruptos acontecimentos e bizarras interpelações.

A Queda do Império Americano

RTP1, sábado, 23h50

Com Alexandre Landry, Maxim Roy e Rémy Girard nos papéis principais, uma comédia escrita e realizada por Denys Arcand. Pierre-Paul Daoust é doutorado em filosofia, mas sobrevive do ordenado como motorista. Um dia, depois de assistir a um assalto, pega em dois sacos cheios de dinheiro e esconde-os na sua carrinha. Ele, que nunca se atreveu a cometer qualquer ilegalidade, passa assim a ser procurado pela polícia.

A Ganha-Pão (V. Orig.)

RTP2, domingo, 13h25

Nomeado para o Óscar de melhor filme de animação, é um drama em cenário de guerra, classificado para maiores de 12 anos. O ano é 2001. O Afeganistão está sob domínio dos talibãs. Parvana é uma menina de 11 anos que vê a sua vida mudar quando o pai é injustamente acusado e preso. A mãe, impedida de trabalhar por ser mulher, fica sem meio de sustentar os filhos. Parvana toma então uma decisão corajosa: cortar o cabelo, vestir roupas de rapaz e procurar trabalho. A par da perda da inocência, tem pela frente a descoberta de um mundo cheio de injustiças, onde a sobrevivência é difícil e depende quase exclusivamente da solidariedade. Nora Twomey realiza esta adaptação da obra homónima da activista canadiana Deborah Ellis.

O Dilema

Cinemundo, domingo, 20h05

Comédia realizada por Ron Howard. Sócios de uma empresa de design automóvel e amigos desde sempre, Ronny (Vince Vaughn) e Nick (Kevin James) vivem praticamente a vida um do outro na companhia de Beth (Jennifer Connelly) e Geneva (Winona Ryder), as respectivas companheiras. Tudo parece correr bem até ao dia em que Ronny vê a mulher do seu melhor amigo com outro homem. Decidido a pôr tudo em pratos limpos, acaba por descobrir que não é apenas ela quem guarda segredos.

Ruth & Alex

RTP1, domingo, 00h30

Ruth (Diane Keaton) e Alex (Morgan Freeman) vivem num belo apartamento em Brooklyn. Ali partilharam os últimos 40 anos das suas vidas. Os cinco andares sem elevador que ambos têm de subir de cada vez que saem à rua são o grande motivo para uma importante decisão: trocar de casa. Apesar de relutantes em abandonar tantas recordações, ambos estão decididos a iniciar uma nova fase numa casa mais pequena e numa zona menos movimentada da cidade. O que eles não imaginam é o inferno em que isso se pode tornar. Baseado no best-seller Heroic Measures, da escritora canadiana Jill Ciment, um filme sobre o envelhecimento, realizado por Richard Loncraine segundo um argumento de Charlie Peters.

DOCUMENTÁRIOS

Irão Desde o Ar

Odisseia, sábado, 19h34

As paisagens naturais e humanas do Irão mostram-se a partir do ar, através de imagens de Montanhas, Desertos e As planícies da zona oriental – os três episódios que compõem a série documental e que são hoje emitidos de uma vez.

Na Rota do Tráfico com Mariana Van Zeller

National Geographic, sábado, 22h30

Estreia da segunda temporada da viagem ao submundo dos mercados negros, que entra em redes clandestinas para ir ao encontro de quem se dedica ao tráfico de drogas, armas, sexo, animais ou até ideologias. A condutora é Mariana van Zeller, que com este programa se tornou a primeira portuguesa a ter uma série em nome próprio no canal. Sobre filmar durante a pandemia, a premiada jornalista disse à Lusa que a crise sanitária adicionou desafios a uma tarefa que já era complicada e que os efeitos são visíveis no terreno, com um grande aumento dos mercados negros. “Percebemos que é mais relevante e importante do que nunca fazer uma série como esta”, concluiu. Para ver aos sábados.

Investigação: Naufrágios no Oceano

National Geographic, domingo, 22h30

Estreia. Os naufrágios de três submarinos alemães ocupam o primeiro episódio desta série documental que promete revelar “as histórias dos momentos finais das embarcações e dos que seguiam a bordo na altura dos desastres”. Para isso, conta com contributos de mergulhadores e arqueólogos, testemunhos pessoais e reconstituições que recorrem à mais recente tecnologia. Para ver ao domingo.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, domingo, 14h15

Que marcas tem deixado a pandemia na sexualidade? Apoiada em estúdios realizados nos períodos de confinamento – reveladores, por exemplo, do aumento do uso de aplicações de encontros e da procura de brinquedos sexuais, a par da ansiedade e da insatisfação – a Linha da Frente “entrou, sem segredos, na intimidade dos portugueses”, anuncia a RTP. O sal da vida é uma reportagem da jornalista Sandra Vindeirinho, com imagem de João Serra Martins e edição de Vanessa Brízido.

MÚSICA

Adele - Uma Noite Única

RTP2, sábado, 22h02

Estreia. Em meados de Novembro, a artista britânica protagonizou este especial televisivo, gravado em Los Angeles, em que cantou pela primeira vez alguns dos temas do novo álbum, 30, à mistura com outros dos discos anteriores. As dez canções do alinhamento são intercaladas com uma entrevista feita por Oprah Winfrey, em que Adele partilha histórias da sua música e da (indissociável) vida pessoal.

Festival Eurovisão Júnior da Canção

RTP1, domingo, 15h

Directo. Simão Oliveira, vencedor do The Voice Kids, vai a Paris representar Portugal na versão juvenil do Festival Eurovisão da Canção. Concorre com O rapaz, escrito por Fernando Daniel e Diogo Clemente. A transmissão é comentada por Nuno Galopim.

INFANTIL

A Fantástica Viagem de Marona (V. Orig.)

RTP2, sábado, 13h39

Vencedora do Grande Prémio do festival de animação Monstra, em 2020 (onde colheu também o Prémio do Público e o galardão de melhor banda sonora, composta por Pablo Pico), a longa-metragem da realizadora romena Anca Damian é uma fábula em torno de uma cadelinha que, quando é atropelada, recorda as várias casas por onde passou e os donos a quem deu a sua lealdade.

Presa ao Natal (V. Port.)

Disney Channel, sábado, 21h15

Estreia. Esta comédia familiar segue a fórmula “dia da marmota” – exemplarmente explorada no filme O Feitiço do Tempo, com Bill Murray – e aplica-a ao Natal. A data repete-se uma e outra vez, a partir do momento em que uma menina de 12 anos, desencantada com mudanças na família, formula o desejo de recomeçar aquele dia, tal como era antigamente.

Os Croods (V. Port.)

SyFy, domingo, 21h30

Os Croods são uma família pré-histórica que sempre viveu numa caverna que os viu nascer. Quando um acidente natural reduz a caverna a pó e todo, o clã é forçado a empreender a sua primeira grande viagem em família, descobrindo um mundo fascinante e cheio de cor onde realmente apetece viver. Uma comédia de animação para toda a família, escrita e realizada por Kirk DeMicco e Chris Sanders.