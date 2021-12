CDC recomendam que devem ser usadas vacinas de ARNm em vez da da Janssen

Em causa está o efeito secundário raro mas potencialmente fatal associado às vacinas de vector viral, como a AstraZeneca e a da Janssen. Mas a vacina não será retirada do mercado.

Os Centros de Controlo e Prevenção das Doenças dos Estados Unidos (CDC) recomendaram que devem ser preferidas as vacinas de ARN-mensageiro (ARNm) para imunizar contra a covid-19 em vez da vacina da Janssen (Johnson & Johnson), que usa uma tecnologia diferente, a do vector viral, porque há cada vez mais provas de que pode desencadear um efeito secundário raro, mas por vezes fatal, a formação de coágulos sanguíneos com hemorragias.