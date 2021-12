“Em vez de sermos só o país que faz automóveis, podemos ser aquele que gera ideias”

O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) tem as suas instalações na vila de Oeiras e agora, ao fim de seis décadas de vida, prepara-se para ter outro campus na fronteira entre os concelhos de Oeiras e Lisboa. Aí vai nascer um ambicioso pólo de ciência – o Ocean Campus. O primeiro passo para a sua criação é dado esta sexta-feira, quando a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Champalimaud assinarem com o conselho de administração do Porto de Lisboa os contratos de concessão de antigas instalações da Docapesca (7000 metros quadrados para cada uma) junto à Doca de Pedrouços, na zona de Belém/Algés. O investimento das duas fundações é de 70 milhões de euros no total. Enquanto a Champalimaud vai apostar num centro de inteligência artificial, o IGC vai dedicar-se à investigação fundamental da relação do nosso organismo com o ambiente.