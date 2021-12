Um quarto da população com mais de 70 anos ainda não recebeu a dose de reforço

Há cerca de 410 mil portugueses com 70 ou mais anos que ainda não receberam a dose de reforço. Esta semana será aberto o auto-agendamento para maiores de 60 anos e as crianças de 9, 10 e 11 anos já podem fazer marcação. Devem as crianças passar à frente dos adultos elegíveis para a dose de reforço? As opiniões dos especialistas ouvidos pelo PÚBLICO dividem-se.

Um em cada quatro portugueses com mais de 70 anos ainda não recebeu a dose de reforço da vacina contra a covid-19. Os dados são extrapoláveis a partir das estimativas avançadas pelo secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, que esta terça-feira adiantou que mais de 80% do grupo dos indivíduos com idade superior a 80 anos já está vacinado, assim como 73% do grupo dos 70 aos 79 anos. Ou seja, haverá cerca de 410 mil portugueses com 70 ou mais anos que ainda não receberam a dose de reforço contra a covid-19.