Partido pan-europeu Volt candidata-se em nove distritos

Estas são as primeiras eleições legislativas a que concorre o partido que surgiu em reacção ao Brexit por toda a Europa e se legalizou em Portugal no ano passado.

O Volt, “partido pan-europeu, progressista e pragmático” que se legalizou em Portugal em Junho de 2020, estreia-se nas eleições legislativas de 2022 apresentando candidatos em nove círculos eleitorais. Tiago de Matos Gomes, líder do partido, é o cabeça de lista por Lisboa, João Nuno Pessanha encabeça a lista pelo Porto e Carlos Leite é o número um da lista por Coimbra.

Os três dirigentes e candidatos vão estar na apresentação do programa eleitoral e as listas no próximo sábado, no anfiteatro da Reitoria da Universidade de Coimbra às 15h00, onde Tiago Matos fará o discurso de lançamento da campanha.

Além de Lisboa, Porto e Coimbra, o Volt candidata-se também por Beja (com Iris La Féria), Setúbal (José Freitas), Viseu (Tânia Gomes), Vila Real (João Poço), Guarda (Jorge Dourado) e Évora (António Souza).

O Volt surgiu como movimento em Março de 2017, “em reacção ao Brexit e contra os populismos, os extremismos e os nacionalismos”, mas depressa evoluiu para partido político em diversos países europeus, tendo conseguido eleger um deputado ao Parlamento Europeu em 2019. O partido apresenta-se como federalista, ao defender “uma União Europeia com um presidente e governo eleitos, bem como uma mais consistente integração política, social e económica”.

Em Portugal foi oficializado como partido político pelo Tribunal Constitucional em 25 de Junho de 2020. Estas são as segundas eleições a que o Volt se candidata, depois das autárquicas em que Tiago Matos concorreu à Câmara Municipal de Lisboa.