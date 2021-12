Marcelo promulga diploma do Governo a partir do hospital

Menos de 24 horas depois de ter sido operado “com sucesso” a uma hérnia inguinal bilateral, o Presidente da República promulgou esta quinta-feira o decreto do Governo que define o termo “couro” e “estabelece as condições da sua utilização, enquanto denominação da composição de produtos colocados no mercado nacional”.

Tal como em 2017, Marcelo Rebelo de Sousa quis dar um sinal da sua boa recuperação a partir da cama do hospital, desta vez o Hospital das Forças Armadas, em Lisboa, onde ainda está internado, devendo ter alta durante a tarde. Há quatro anos, depois de intervencionado de urgência a uma hérnia umbilical, o chefe de Estado revelou-se muito activo a partir do hospital, de onde fez um telefonema de condolências à família de uma portuguesa assassinada em Moçambique e também promulgou diplomas do Governo.

Na quarta-feira à tarde, o Presidente da República “foi submetido, com sucesso, a cura cirúrgica de hérnia inguinal bilateral, por técnica videocirúrgica totalmente extra peritoneal”, segundo o comunicado médico, que anunciou ainda que “o acto cirúrgico decorreu sem quaisquer complicações e com total estabilidade” e se prevê que a alta “dentro de 24 horas.”

O primeiro-ministro reagiu de imediato no Twitter: “Regozijo-me com o sucesso da intervenção cirúrgica do senhor Presidente da República. Junto-me aos milhões de portugueses que desejam profundamente que tenha uma rápida e completa recuperação, desejando que retome plena actividade com a vitalidade de sempre”, escreveu António Costa.​