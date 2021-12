Guimarães Pinto encabeça lista da IL pelo Porto e Nuno Garoupa é candidato

O antigo líder da Iniciativa Liberal (IL) Carlos Guimarães Pinto será o cabeça-de-lista do partido pelo círculo do Porto, enquanto o docente universitário Nuno Garoupa vai encabeçar a lista dos liberais pelo círculo Fora da Europa, mas enquanto independente, sabe o PÚBLICO.

O ex-líder dos liberais afastou-se da liderança do partido depois de a Iniciativa Liberal não ter conseguido eleger no distrito do Porto, em 2019, deixando a liderança para o único deputado eleito, João Cotrim de Figueiredo, que em 2019 conseguiu ser eleito por Lisboa. O actual líder voltará a ser o cabeça-de-lista do partido no distrito da capital.

Esta quinta-feira à noite, a Iniciativa Liberal reúne o seu conselho nacional para aprovar as listas de deputados às legislativas. Em Lisboa, Carla Castro deverá voltar a ser a número dois da lista.

“Há dois anos e meio, o João Cotrim Figueiredo deixou uma vida confortável e discreta para lutar por esses valores a meu convite. Dois anos depois, eu não poderia rejeitar o mesmo desafio lançado por ele, estando na mesma situação”, justificou Carlos Guimarães Pinto num comunicado a que o PÚBLICO teve acesso. Numa outra nota a que o PÚBLICO teve acesso, o Instituto + Liberdade anuncia que Guimarães Pinto deixa de ser director desta entidade porque a função de candidato partidário não é “acumulável” com a direcção do referido instituto.

Já Nuno Garoupa, que presidiu à Fundação Francisco Manuel dos Santos, lecciona actualmente Direito na Universidade George Mason, nos Estados Unidos. Garoupa tem pontuado as suas intervenções mediáticas contra práticas clientelares e de corrupção que considera persistirem em Portugal.