Carlos Moedas vai ao congresso do PSD

O presidente da Câmara de Lisboa vai passar pelo 39.º congresso do PSD e deverá intervir no sábado, apurou o PÚBLICO. Carlos Moedas não declarou apoio explícito a Paulo Rangel, mas dias antes das eleições directas esteve a almoçar com o eurodeputado e foi cumprimentá-lo já ao final da noite de 27 de Novembro, dia da eleição interna.

A atitude causou desagrado aos mais próximos de Rui Rio já que o ex-comissário europeu foi a escolha do líder do PSD para candidato a Lisboa nas autárquicas do passado mês de Setembro.

A aposta no antigo membro do Governo de Passos Coelho acabou por se tornar na vitória surpresa da noite, reforçando o resultado eleitoral autárquico de Rui Rio. Ao derrotar o socialista Fernando Medina na maior autarquia do país, Carlos Moedas ganhou protagonismo dentro e fora do PSD, reforçando-o ainda mais como um futuro potencial candidato à liderança do partido.

O presidente da Câmara de Lisboa não subscreveu qualquer moção temática neste congresso ao contrário do que aconteceu em 2018 quando era comissário europeu. Essa moção, subscrita também pelo antigo líder da JSD, Pedro Duarte, abordava o combate às desigualdades e tinha como mote “Social-Democracia para Novos Tempos”. O slogan “Novos Tempos” foi precisamente adoptado agora por Carlos Moedas na campanha autárquica da coligação PSD/CDS.