BE quer “acordo escrito” com PS mas dispensa que seja Marcelo a exigi-lo

Catarina Martins quer que o partido mantenha a terceira maior bancada parlamentar e travar o crescimento da extrema-direita, com propostas que resolvam os problemas do país, para que os portugueses não se sintam esquecidos. Confiante na possibilidade de renovar a “geringonça” de 2015, a coordenadora bloquista pede um “acordo escrito” que seja claro sobre os objectivos para os próximos quatro anos. Em entrevista ao PÚBLICO e à rádio Renascença no programa Hora da Verdade, a líder do BE acusa ainda o PS de “abanar” o “papão” do Bloco Central e diz que um voto nos socialistas é um voto na incerteza.