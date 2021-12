A Ucrânia está a defender o seu território da agressão russa

É bem sabido que, há sete anos, a Rússia lançou uma agressão militar contra a Ucrânia, a qual continua até hoje. A Rússia anexou ilegalmente a península da Crimeia por meios militares e invadiu o território das regiões orientais da Ucrânia, ocupando parte delas. Daí resultaram grandes perdas territoriais, materiais e, pior de tudo, perdas humanas, que a Ucrânia sofreu e continua a sofrer. De acordo com a ONU, em sete anos, este confronto armado entre as forças ucranianas e as forças rebeldes apoiadas pela Rússia no leste da Ucrânia já custou a vida de mais de 14 mil pessoas.