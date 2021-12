Covid-19 e o nosso verdadeiro lugar no mundo

Poucas coisas contribuem mais que uma doença infecciosa para pôr a vida em perspetiva. A Organização Mundial de Saúde estima que a gripe causada pelos vírus influenza seja responsável por 300 a 650 mil óbitos por ano no mundo. Até ao momento em que escrevo, foram reportados mais de 265 milhões de casos de covid-19, de que resultaram perto de 5,3 milhões de mortes. Ainda que descontemos os fatores da dimensão da população humana e de se tratar de uma doença recente (com vacinas experimentais e sem um tratamento específico) com uma taxa de letalidade de 2%, são números inquietantes. No entanto, não são estes os números que convidam a meditar sobre o significado do SARS-CoV-2 nas nossas vidas.