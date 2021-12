Onze anos?

O Ministério Público demorou onze anos para acusar Mário Lino, Teixeira dos Santos e António Mendonça e, como tal, não podem ser responsabilizados pelos factos ocorridos no processo de negociação das PPP. É evidente que até prova em contrário são inocentes mas o facto incompreensível, e até vergonhoso, é o tempo que passou. Há situações em que a atitude do Ministério Público é inadmissível e esta é uma delas. O que mostra esta situação é, ou uma enorme falta de meios, ou algum facilitismo que em última análise deixa na minha mente margem para algumas conjecturas que podem, na realidade, serem totalmente infundadas. Mas a dúvida ficará sempre.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Ministros ao largo

Não sei se Manuel Pinho cometeu crimes ou não, não sei se a sua detenção é abusiva ou justificada. Nesta dimensão, e para essas respostas, não sei se a justiça está a ser justa ou se chegará a sê-lo, se por excesso ou por defeito. Agora, há uma coisa que para mim é indiscutível e independente de acórdãos e recursos. Mesmo sem eventual crime existente ou provado, é inaceitável que um responsável pela coisa pública, especialmente ao nível de ministro, possua bens “ao largo”, em offshores. Com que fim, qual a necessidade?

A possível inocência penal de Manuel Pinho e actual presunção de inocência não branqueiam algo que é inadmissível num Estado que queremos sério e dirigido por gente insuspeita. O processo nos tribunais é um assunto em curso; a condenação clara e inequívoca da conduta política é uma exigência, indiscutível para este caso e outros análogos.

Carlos J F Sampaio, Esposende

Justiça

A justiça é feita por seres humanos, cujas leis são interpretadas pelo julgador, conforme a sua sensibilidade, por isso mesmo é que há demasiados casos envolvendo milhões de euros que não são decididos à primeira, resultando, de tal facto, embora legal, prejuízo incalculáveis de milhões de euros com grandes custos para o erário público, ou seja para todos nós, cidadãos sem qualquer participação no assunto. Tem vindo a público os numerosos processos de milhões de euros por resolver, para gáudio e descanso dos prevaricadores. Agora para entreter a “malta” temos o vergonhoso e incrível caso Rendeiro, a quem inexplicavelmente nem o passaporte lhe tiraram e que passeou por onde quis até aterrar na África do Sul. Agora cantam loas às autoridades policiais portuguesas por terem descoberto onde ele se encontrava. Melhor seria terem evitado que conforme as suas conveniências tivesse deixado o país na maior das calmas. O curioso é ver o arguido, modestamente vestido como convém, declarar publicamente com imagens via TV que não vai voltar a Portugal. O pior é que é capaz de ter razão. E lá se vão mais uns milhões.

Carlos Leal, Lisboa

A vingança serve-se fria

Francisco Assis, um meritório membro do PS, foi excluído das listas de candidatos a deputados. Antes de ser excluído das listas de deputados – para ele certamente foi uma surpresa –, Assis mostrou grande interesse em ser candidato do PS a Presidente da Assembleia da República. Também esta pretensão ficou pelo caminho. Por outro lado, António Costa, numa entrevista que deu há dias na televisão, afirmou que o PS actual é um PS aberto ao diálogo quer à sua esquerda quer à sua direita. Francisco Assis, é certo, nunca vira com bons olhos a abertura do PS à sua esquerda, nem morria de amores com a fórmula governativa da “geringonça”. Não se esqueça que há dez anos Assis apoiou para secretário-geral do PS António José Seguro. António Costa nunca esqueceu esse apoio. Como se sabe, António Seguro volatilizou-se e desapareceu da cena e do cenário político do PS. Acontecerá o mesmo com Francisco Assis? Na verdade, a vingança serve-se fria. E é implacável, não é dialogante. Os partidos políticos também são autofágicos e votam ao ostracismo certas ovelhas tresmalhadas que não ouvem, ou ouviram, o pastor.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Desalfandegamento e CTT

Nesta época de Natal, desalfandegar uma encomenda do Reino Unido é kafkiano. Não se pode utilizar o telemóvel ou o iPad, os serviços de apoio são amáveis mas inúteis e perdem-se horas. É necessário um computador para dar início ao processo. Demorei 40 horas a concluir o mesmo, através de terceira pessoa. O Simplex não chegou aos CTT Alfândega.

Virgílio do Rosário, Costa de Caparica