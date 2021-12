Carta Aberta contra a abstenção

Um estudo do Parlamento Europeu de 2009 e que visava estudar a abstenção e os comportamentos eleitorais nas eleições europeias confirma-nos algo que se suspeitava: a abstenção na Europa é superior na faixa etária dos 18 aos 24 anos (70,9%). O estudo europeu de 2012 indica como principal razão para não votar a “falta de confiança com a política em geral” (28%). “Não se interessa por política” e o “o voto não tem consequência” são as explicações a seguir, com idêntica percentagem (17%). Consideravelmente depois, temos o “em férias / longe de casa” e o “muito ocupado / sem tempo / trabalho” (10%).