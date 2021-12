Piscina da Penha de França reabre ao fim de uma década

A longa história do encerramento e reabilitação deste equipamento municipal parece ter chegado ao fim. As aulas começam a 10 de Janeiro.

Dez anos depois de ter fechado para obras, a Piscina Municipal da Penha de França reabriu portas na quarta-feira com aquilo a que no mundo da restauração se chama soft opening. Ou seja, nas próximas duas semanas será possível molhar os pés e dar umas braçadas, mas as aulas só começam a 10 de Janeiro.

Até 30 de Dezembro, de segunda a sábado, exceptuando o fim-de-semana de Natal, o acesso à piscina custa 90 cêntimos e a apresentação de certificado de vacinação contra a covid-19 é obrigatória. Em 2022, depois da semana de contenção decretada pelo Governo, iniciam-se aulas de natação, hidroginástica e aquafitness.

Este parece ser o ponto final numa longa história que se iniciou em 2011, quando a piscina fechou para obras de requalificação. Dois anos depois, a Câmara de Lisboa celebrou um contrato com o Estrelas de São João de Brito, conceituado na natação, para que fosse o clube a fazer as obras e a explorar a piscina.

Os trabalhos só começariam dali a três anos, em 2016, e deviam ter sido rápidos. Quando colocou a primeira pedra, o ex-autarca Fernando Medina desejou que a piscina reabrisse no início de 2017. Mas tudo derrapou a partir daí.

O Estrelas desentendeu-se com o empreiteiro que escolhera, a Tanagra, e acusou mesmo esta empresa de ter posto um falso engenheiro como responsável pelas obras. O clube pediu à câmara para trocar de empreiteiro, mas a autarquia não concordou e avançou para a rescisão do contrato com o Estrelas, acusando-o de incumprimento.

O Tribunal Arbitral do Desporto ainda anularia essa decisão e o Tribunal Administrativo Central Sul também, num momento em que a própria câmara já tinha reiniciado os trabalhos na piscina, mas esta viria mesmo a ser confirmada em Março deste ano. Agora, a gestão do equipamento estará a cargo da Junta de Freguesia da Penha de França.