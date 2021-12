Um Natal mais sustentável é também um Natal com mais significado — desde que seja bem planeado

A ansiedade e a pressão para chegar a todo o lado durante o mês de Dezembro não será certamente uma sensação estranha a muitos portugueses, que, por estes dias, se tentam desdobrar entre comprar presentes e preparar a ceia de Natal, sem descurar as tarefas do dia-a-dia. As festas são, por excelência, a época do consumo desenfreado e é preciso repensá-las para que se tornem mais sustentáveis. O segredo está no planeamento, aconselham as especialistas em cozinha, decoração, desperdício zero e psicologia, que se reuniram, nesta quarta-feira, em mais uma edição da Conversa Ímpar.