Tudo começou com um gancho de cabelo até a TikToker ter conseguido uma casa. Agora, quer repetir

Com as mãos cruzadas com força e um grande sorriso, Demi Skipper caminha em direcção à sua nova casa no Tennessee. Obteve a casa de dois quartos, no valor de 80 mil dólares (71 mil euros), depois de 18 meses de negociações que começaram com um simples gancho para o cabelo. “Isto parece tão surreal”, confessa a mulher de 30 anos, num vídeo do TikTok, datado de sábado, 12 de Dezembro. “Eu fiz isto”, declara.