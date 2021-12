César Peixoto é o novo treinador do Paços de Ferreira

Substituto de Jorge Simão vai pegar na equipa no 14.º lugar do campeonato.

O Paços de Ferreira oficializou nesta quinta-feira César Peixoto como treinador da equipa principal, através de um vídeo publicado nas redes sociais, em que o clube da I Liga de futebol dá as boas-vindas ao sucessor de Jorge Simão.

No vídeo partilhado pelo emblema nortenho, com a legenda “Bem-vindo, mister”, a mascote, um castor, surge a limpar o lugar do treinador no banco de suplentes, concluindo o trabalho com a colocação da placa com o nome de César Peixoto e a inscrição “Reservado”.

César Peixoto, de 41 anos, tem uma curta experiência como técnico, contando no currículo com passagens pelo Varzim, em 2018-19, Desportivo de Chaves e Académica, na época desportiva de 2019-20, e, na última temporada, Moreirense.

O antigo jogador de Vitória de Guimarães, FC Porto, Sporting de Braga e Benfica, entre outros, substitui Jorge Simão no comando técnico do Paços de Ferreira e terá a missão de melhorar os resultados e o 14.º posto actual, próximo dos lugares de descida.

O Paços de Ferreira, que no início da época evoluiu na Liga Conferência Europa, nova prova de clubes da UEFA, até aos “play-off”, acabando eliminado pelo Tottenham, soma apenas duas vitórias no campeonato, a última das quais no final de Agosto, diante do Portimonense.