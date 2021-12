Bruce Springsteen está a vender todo o seu catálogo de canções à Sony Music

O negócio no valor de 500 milhões de dólares ainda não foi anunciado oficialmente, mas deverá estar concluído nas próximas semanas, segundo a Billboard e o The New York Times .

Bruce Springsteen acordou vender os seus direitos de autor e os direitos de publicação das suas canções à Sony Music por 500 milhões de dólares (cerca de 442 milhões de euros), anunciou na quarta-feira a Billboard, lembrando que esta pode ser a maior transacção de sempre envolvendo a obra de um único artista. A revista especializada norte-americana cita fontes que afirmam que o negócio está prestes a ser anunciado oficialmente.

O jornal The New York Times, por sua vez, afirma que o negócio ficará concluído nas próximas semanas, embora não sejam conhecidos ainda todos os detalhes da venda. Mas a Billboard avança que esta venda dará à Sony Music a posse de todo o catálogo do músico norte-americano, actualmente com 72 anos, incluindo os álbuns Born In The USA, 15 vezes disco de platina, e The River, cinco vezes disco de platina.

Já este ano o músico norte-americano Paul Simon fez um negócio semelhante com a Sony Music. A editora adquiriu o catálogo que recua até aos tempos iniciais de Paul Simon enquanto membro (e compositor) do duo Simon & Garfunkel, na década de 1960, e inclui todo o seu percurso a solo até ao presente. Nos últimos tempos, outros músicos como Tina Turner, Neil Young, Carole Bayer Sagre, David Bowie, Stevie Nicks e vários membros dos Fleetwood Mac venderam os seus catálogos ou parte deles a empresas discográficas.

A agência Reuters recorda que a Warner Music comprou os direitos mundiais do catálogo de David Bowie em Setembro e que Bob Dylan vendeu em Dezembro de 2020 todas as canções da sua carreira até à data do negócio (mais de 600) ao Universal Music Group. O negócio, que superou os 300 milhões de dólares (mais de 243 milhões de euros), constituía até aqui uma das maiores aquisições de sempre de todos os direitos de publicação de um autor em um único acto.