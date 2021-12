Quinta, na TV: dos hospitais ao infinito vão Torres & Cometas e umas lições de sobrevivência

CINEMA

Miami Vice

Hollywood, 21h30

Michael Mann realizou, em 2006, esta adaptação cinematográfica da famosa série dos anos 1980. Sonny Crockett (Colin Farrell) e Ricardo Tubbs (Jamie Foxx) são agentes infiltrados. Tubbs, com o seu estilo urbano e sempre na moda, vive com Trudy, analista de sistemas, e está envolvido numa missão de transporte de droga que tem como objectivo identificar um grupo responsável por três homicídios. Crockett é carismático e um verdadeiro quebra-corações. Quando começa a trabalhar infiltrado para um fornecedor do dito grupo, envolve-se com Isabella (Gong Li), mulher de um traficante de armas e droga. A intensidade do caso vai levar a dupla ao limite, ao ponto de se diluirem as fronteiras entre as personas que interpretam e as suas verdadeiras identidades.

A Vida Extraordinária de David Copperfield

TVCine Top, 23h

Baseada no clássico de Charles Dickens, esta é a história de David Copperfield, da infância infeliz até à idade adulta, quando se reconhece como escritor e contador de histórias. O seu destino cruza-se com várias personagens marcantes: o cruel padrasto Edward Murdstone, o colega de escola Steerforth, a excêntrica e milionária tia Betsey Trotwood, o alienado mas dedicado Sr. Dick, a futura esposa Dora Spenlow e o gentil Sr. Micawber, seu grande amigo. Escrita e realizada por Armando Iannucci, o filme conta no elenco com Dev Patel, Peter Capaldi, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Ben Whishaw e Gwendoline Christie.

Liga de Cavalheiros Extraordinários

Fox Movies, 00h39

Sean Connery é Allan Quatermain, o maior aventureiro do mundo. Lidera uma legião de super-heróis capazes de proezas nunca vistas: o Capitão Nemo, a vampira Mina Harker, o homem invisível Rodney Skinner, o agente Sawyer dos serviços secretos americanos, o imortal Dorian Gray e o Médico e o Monstro, dotado de dupla personalidade. A equipa é transportada para Veneza, no submarino do Capitão Nemo, para evitar que um louco chamado Fantom sabote a conferência dos líderes mundiais. A liga tem apenas nove horas para salvar o mundo. Stephen Norrington realiza esta adaptação ao cinema da banda desenhada de Alan Moore e Kevin O’Neill.

DOCUMENTÁRIOS

Torres & Cometas

RTP2, 20h29

Gonçalo Tocha, o realizador de Balaou e É na Terra, Não É na Lua, filma esta viagem por Guimarães, parando em monumentos e festas populares para expor a necessidade humana de erguer muralhas e para explorar a presença da religião no quotidiano e no espaço público.

M.C. Escher: Viagem Até ao Infinito

RTP2, 23h24

Maurits Cornelis Escher (1898-1972), o holandês que se distinguiu pela “arte matemática”, pelas ilusões de óptica, por representações de arquitecturas impossíveis e pela exploração do plano infinito, é o alvo deste documentário. Realizado por Robin Lutz e narrado por Stephen Fry, apoia-se em palavras deixadas pelo artista em cartas, diários, palestras e outros materiais, para revelar os seus pensamentos e opiniões. Conta ainda com o contributo de dois dos seus filhos para analisar o seu legado.

Alone

Blaze, 22h

Estreia da oitava temporada, com episódio duplo. É uma das mais extremas séries de sobrevivência. Os dez participantes são deixados à mercê dos elementos naturais (incluindo predadores como o urso-pardo), com uma mochila que contém apenas o essencial. É um grande teste de resistência física e estratégica, mas também mental. Quem conseguir manter-se mais tempo em competição será premiado com meio milhão de dólares.

ENTRETENIMENTO

Natal dos Hospitais

RTP1, 9h e 14h

É uma das mais antigas tradições televisivas e nem a pandemia conseguiu interrompê-la. Em 2020, adaptou-se às condicionantes e realizou-se a partir dos estúdios da RTP – formato que retoma este ano, na sua 63.ª edição. Os anfitriões mantêm-se: em Lisboa, Catarina Furtado, José Carlos Malato, Tânia Ribas de Oliveira e Vasco Palmeirim; no Porto, Jorge Gabriel e Sónia Araújo. Cláudia Pascoal, Noa, Quim Barreiros, Sons do Minho e Herman José estão entre as dezenas de artistas que passam pelo palco de “música, humor, solidariedade e muita emoção” montado pelo canal público para espalhar “uma mensagem de alegria e esperança”.