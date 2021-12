Mutações em proteína são suficientes para iniciar um tipo de leucemia

Mutações genéticas numa proteína (a IL-7R) são suficientes para desencadear um tipo de leucemia – é isto que mostra um estudo em ratinhos publicado na revista científica Nature Communications liderado por cientistas do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (IMM), em Lisboa, e do Centro Infantil Boldrini, no Brasil. Como as mesmas alterações nessa proteína já foram observadas em casos de leucemia em humanos, sugere-se que podem ter também aí um papel no início da doença.