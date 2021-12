PÚBLICO seleccionado para programa Table Stakes do Google e WAN-IFRA

Foram escolhidos 24 órgãos de comunicação para a terceira edição do programa Table Stakes Europa. Equipa multidisciplinar vai embarcar num programa de 12 meses com o apoio de um mentor.

O PÚBLICO é um dos 24 órgãos de comunicação europeus seleccionados para a terceira edição do programa Table Stakes Europe (TSE), uma iniciativa da World Association of News Publishers (WAN-IFRA), em parceria com o Google News Initiative Digital Growth Programme, para transformar as organizações de informação, tornando-as mais digitais e competitivas.

Cabe aos participantes empreender “mudanças específicas e significativas”, incluindo “diversificar as suas fontes de receita, abraçar novas plataformas digitais e expandir as audiências”, informa o TSE em comunicado.

Para isso, foi criada internamente uma equipa multidisciplinar, composta por profissionais das áreas editoriais, inovação digital, assinaturas, análise de dados e webdesign, que vai agora embarcar num programa de 12 meses com o apoio de um mentor para responder a um desafio identificado pelo PÚBLICO, focando-se num método que privilegia as necessidades dos leitores.

Na última edição foram criados vários produtos editoriais para diferentes audiências à luz deste programa, como relata o TSE. O alemão Nordkurier, por exemplo, desenvolveu uma newsletter dedicada aos emigrantes que chegou aos 4200 subscritores ao fim de um ano; já o NWZ lançou em Junho uma newsletter para famílias que conta com 3000 subscritores, estimulando as assinaturas.

O TSE arrancou em 2015 nos EUA e foi desenhado por Doug Smith como um programa de coaching e de transformação para ajudar empresas média a “identificar e fazer um progresso significativo para responder aos seus maiores desafios actuais”.

“Queremos continuar a apoiar publishers de todos os tamanhos na construção de um futuro sustentável, especialmente no que toca ao aumento das receitas dos leitores. O programa Table Stakes tem como foco as audiências, centrando a organização no leitor, ajudando a criar uma experiência diferenciadora”, conclui Camila Samilian, gestora de projecto da News & Publishing Partnership da Google News Initiative.

Este é segundo programa do Google em que o PÚBLICO participa. Nos últimos oito meses, integrou o Google News Initiative Subscriptions Lab 2.0, que tinha o objectivo de dar aos sites informativos boas práticas e ferramentas para o aumento das assinaturas digitais. Esse programa é gerido também pela International News Media Association e pela FT Strategies, uma empresa de consultoria do jornal britânico Financial Times.​