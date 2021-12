PÚBLICO vence “Excelência Geral” e mais três distinções nos prémios Ciberjornalismo 2021

O PÚBLICO foi, nesta quarta-feira, distinguido na categoria de Excelência Geral nos prémios Ciberjornalismo 2021, depois ter sido o meio mais votado tanto pelo júri como pelo público. É o quarto ano seguido em que o jornal conquista o prémio.

Além desta conquista, na 14.ª edição dos Prémios de Ciberjornalismo, organizados pela Universidade do Porto, o PÚBLICO venceu a categoria Última Hora, com o acompanhamento das eleições dos EUA, que deram a vitória a Joe Biden.

O trabalho "O comércio local à procura dos clientes (des)confinados”, da autoria de Carolina Pescada e Miguel Faraso Cabral, foi o vencedor na categoria de Reportagem Multimédia.

Por último, o trabalho “Raio-x a três surtos de covid-19: o lar onde metade dos utentes ficaram infectados”, da autoria de José Alves, Francisco Lopes e Sofia Neves, foi o mais votado na categoria Infografia Digital. O trabalho faz parte de um conjunto de três em que se analisaram também um surto numa fábrica de calçado em Felgueiras, em Março de 2020, e outro numa obra de requalificação de um hotel em Lisboa. As infografias deste conjunto foram também distinguidas no âmbito do European Newspaper Award, cujos resultados foram divulgados esta quarta-feira.

A Rádio Renascença foi também distinguida com na categoria de Última Hora. Na Reportagem Multimédia, os prémios foram divididos pela revista digital Divergente e pelo semanário Expresso. O estreante Mensagem de Lisboa juntou ao reconhecimento na categoria Ciberjornalismo de Proximidade o de melhor Narrativa Sonora Digital.

O Jornal universitário ComUM, dos alunos do curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, arrecadou o prémio de Ciberjornalismo Académico.

Os prémio Ciberjornalismo vão já na 14ª edição e são da responsabilidade do Observatório do Ciberjornalismo (ObCiber), que está sedeado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

Lista de Premiados

Excelência Geral em Ciberjornalismo

Público (escolha do júri e do público)

Última hora

“Eleições nos EUA: Biden vence no Michigan ‘Quando a contagem acabar, acredito que seremos vencedores’” (conjunto) – Público (escolha do júri e do público, ex aequo)

“Invasão do Capitólio faz quatro mortos. Congresso confirma Biden como Presidente” (conjunto) – Rádio Renascença (escolha do público, ex aequo)

Reportagem Multimédia

“Por ti, Portugal, eu juro!” – Divergente (escolha do júri)

“’Nada disto que estamos aqui a fazer é normal’: 36 dias no cemitério da Europa” – Expresso (escolha do público)

Narrativa Vídeo Digital

“Diário de uma médica no pico da pandemia no hospital de Gaia” – Rádio Renascença (escolha do júri)

“O comércio local à procura dos clientes (des)confinados” – Público (individual) (escolha do público)

Narrativa Sonora Digital

“Ouvir Lisboa na pandemia, a cidade de silêncios” – Mensagem de Lisboa (individual) (escolha do júri e do público)

Infografia Digital

“Raio-x a três surtos de covid-19: o lar onde metade dos utentes ficaram infectados” – Público (individual) (escolha do júri)

“Um guia para as vacinas” – Público (escolha do público)

Ciberjornalismo de Proximidade

“Heróis da cidade. Orientavam os putos do bairro, agora salvam famílias da fome” – Mensagem de Lisboa (individual) (escolha do júri)

“Pandemia aos olhos dos idosos” – AltoMinho.tv (escolha do público)

Ciberjornalismo Académico

“Nas profundezas do íntimo. A pornografia à sombra do desejo” – ComUM (escolha do júri e do público)