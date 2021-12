PÚBLICO com três distinções no “European Newspaper Award”

Um total de 161 jornais, de 24 países, participaram nesta edição do “European Newspaper Award”, com mais de quatro mil trabalhos a concurso nas 20 categorias. Três infografias do PÚBLICO foram destacadas.

O trabalho interactivo do PÚBLICO “Raio-x a três surtos de covid-19” foi distinguido com três prémios na 23.ª edição do “European Newspaper Award”, na categoria de Infografia Online, uma distinção para cada uma das três infografias animadas do trabalho. Esta organização distingue todos os anos os jornais com melhor design na Europa.

O trabalho premiado, da autoria de Sofia Neves, José Alves e Francisco Lopes, já tinha sido escolhido na categoria Jornalismo Digital no Prémio Jornalismo em Saúde, atribuído pelo Clube dos Jornalistas e pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (Apifarma).

Explora três surtos ocorridos nos primeiros meses de pandemia, começando por um dos primeiros registados em Portugal: um surto numa fábrica de calçado em Felgueiras, logo em Março, que começou com um caso importado de Itália e deu origem a 33 casos de covid-19 e obrigou mais 700 pessoas a estar em isolamento (O caso da fábrica de calçado: como se desenrolou um dos primeiros surtos de covid-19 em Portugal?). Com a ajuda das autoridades de saúde, o PÚBLICO analisou este e outros dois – num lar e numa obra de construção civil – ao pormenor.

Na mesma categoria foram também distinguidos trabalhos do britânico Financial Times, do diário neerlandês De Volkskrant, do diário regional alemão Südkurier e do diário dinamarquês Politiken.

Um total de 161 jornais, de 24 países, participaram nesta edição do “European Newspaper Award”, numa organização encabeçada pelo designer Norbert Küpper. Este ano, a organização recebeu e analisou mais de quatro mil trabalhos a concurso nas 20 categorias. O semanário Expresso venceu o prémio de design Melhor Semanário Europeu.