Manuel Pinho fica em prisão domiciliária e tem de pagar caução de seis milhões de euros

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho que foi detido esta terça-feira no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) no âmbito do caso EDP, vai aguardar o desfecho deste inquérito em prisão domiciliária com pulseira electrónica e uma caução de seis milhões de euros, apurou o PÚBLICO. À mulher do ex-ministro, Alexandra Pinho, o juiz Carlos Alexandre aplicou a obrigação de apresentações periódicas quinzenais, uma caução de um milhão de euros e a obrigatoriedade de entregar o passaporte.

As medidas de coacção foram conhecidas por volta das 17h, altura em que Carlos Alexandre as comunicou aos visados, no Campus da Justiça, em Lisboa, para onde se está a transferir o Tribunal Central de Instrução Criminal que no início do ano se vai fundir com o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, ficando com um total de nove juízes.

Esta manhã, o Ministério Público pediu a prisão preventiva para Manuel Pinho, a medida de coacção mais gravosa, com os procuradores a justificarem o pedido com o facto de considerarem que o ex-ministro socialista alienou património recentemente e que há perigo de fuga, uma vez que tem residência em Alicante, Espanha.

Caso o juiz Carlos Alexandre não aceite a prisão preventiva, o Ministério Público solicitava que fosse determinada a prisão domiciliária para ex-ministro e o pagamento de uma caução, a opção determinada pelo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal. Os procuradores admitiam ainda que se Carlos Alexandre optasse pelo simples depósito de uma caução, o passaporte de Manuel Pinho lhe fosse apreendido. Para a mulher do antigo governante, os procuradores titulares do inquérito, Carlos Casimiro e Hugo Neto, solicitaram além da apreensão do passaporte, apresentações diárias e o depósito de uma caução que podia chegar a um milhão de euros, um pedido parcialmente atendido por Carlos Alexandre.