Regime especial de libertação de presos acaba nesta quarta-feira – revogação da lei já foi publicada

Desde Abril do ano passado, saíram dos estabelecimentos prisionais cerca de 3100 presos, mas acabaram por regressar perto de 660 – alguns porque reincidiram, outros por vontade própria, outros ainda porque só beneficiaram de licenças administrativas temporárias.

As medidas de perdão de penas e de libertação de presos como prevenção e combate à pandemia de covid-19 terminam nesta quarta-feira. O diploma que prevê o fim do regime de libertação de presos como medida de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da covid-19 que estava em vigor desde Abril do ano passado foi publicado em Diário da República nesta quarta-feira e entra em vigor esta quinta-feira.