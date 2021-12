Vacinar crianças: nem opacidade, nem aproveitamento!

Um dia destes vi uma imagem nas redes sociais. Era a fotografia de uma mulher num qualquer protesto envergando um cartaz com a frase “I don’t believe I still have to protest this fucking shit” (numa tradução benigna: “Não acredito que ainda tenho de protestar por causa desta porcaria"). Não sei se é fadiga pandémica, mas tenho dado por mim crescentemente a desesperar por termos ainda de debater e perder tempo a refutar enormidades das mais variadas “fucking shits” que já tinham obrigação de ser evidentes.