As regras das casas

Todas as famílias têm regras que mais nenhuma família segue. As piores são aquelas que ninguém se lembra de ver nascer mas que, uma vez instituídas, são aplicadas com mão de ferro, como se fossem baseadas nalguma constituição sagrada que todas as criancinhas assinaram no berço com uma chucha pingada em aguardente e O Contrato Social de Rousseau a servir de encosto.