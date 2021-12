Um disparate monumental

As inovações legislativas mais desastrosas às vezes escondem más intenções, mas normalmente são apenas incompetência de quem faz as leis. Temos aí já outra que em pouco tempo vai atirar os tribunais para o caos organizativo.

Qualquer pessoa percebe porque é que o juiz que prende preventivamente um arguido por se ter convencido da existência de fortes indícios de culpabilidade fica depois impedido de participar no julgamento. Trata-se de garantir que o tribunal é imparcial e não julga influenciado por pré-juízos. Isto ninguém contesta. Sucede, no entanto, que os impedimentos dos juízes não são de efeito neutro na organização dos meios. Cada vez que um juiz fica impedido, é preciso substituí-lo, o que implica reorganização de agendas, adiamentos, deslocações e gasto de tempo e dinheiro. Por isso, é insensato acrescentar causas de impedimento desnecessárias para o fim a que se destinam, sem avaliar o seu impacto na operacionalidade do sistema. De maneira surpreendente, foi exactamente isso que acabou de acontecer.

Por proposta do PSD, certamente inspirada numa qualquer má experiência vivida em tribunal por quem se lembrou disto, acriticamente acolhida pelo PS para arrumar o processo legislativo, foram criadas novas causas de impedimento, muitas delas disparatadas, sem ter em conta a organização e os meios disponíveis na justiça. Essas alterações acabaram aprovadas por unanimidade, à pressa, sem discussão e sobretudo sem audição das entidades que sabem do assunto e poderiam alertar para o que vinha a caminho. Para se perceber bem o que estou a dizer, sem entrar na pormenorização jurídica enfadonha, vamos só ver duas situações impressionantes – para falar de todas era preciso o jornal inteiro.

Com a alteração do artigo 40.º do Código de Processo Penal e as remissões dos artigos 268.º n.º 1 al. f) e 269.º n.º 1 al. f), se um juiz, num inquérito em que intervenha, por regra ou apenas acidentalmente, se limitar, por exemplo, a admitir a constituição de assistente ou a multar uma testemunha que faltou à inquirição, vai ficar imediatamente impedido de dirigir a instrução ou mais tarde de participar no julgamento. Sem a mínima justificação no plano das garantias de imparcialidade, com toda a miríade de novos actos que passam a originar impedimentos, praticados todos os dias nos milhares processos dos quatro cantos do país, vão multiplicar-se exponencialmente conflitos de competência, em que ninguém se entende sobre quem é o juiz certo, mais recursos e anulações, por causa do juiz que não guardou nota de ter praticado um acto inócuo, lá para trás, uns anos antes, num processo gigantesco em que interveio pontualmente, diligências adiadas às centenas, juízes a correrem entre tribunais para se substituírem uns aos outros, juízes do cível, do comércio ou do trabalho, sem especialização, a “fazerem uma perninha” em julgamentos criminais, enfim, uma loucura sem tamanho, de consequências desastrosas e de dimensão ingerível.

Em 30 anos de tribunais, não me lembro de uma alteração legislativa com um potencial tão devastador

O Parlamento legislou para um país em que havia dois juízes de instrução por cada tribunal, um para os inquéritos e outro para as instruções, e em que cada juiz trabalhava sempre no mesmo juízo e nos mesmos processos. Só que esse país não é o nosso. Os deputados não se lembraram que há muitas comarcas só com um juiz de instrução, que terá de ser substituído a toda a hora por juízes não especializados? Várias comarcas sem juiz de instrução, em que o serviço é assegurado pelos juízes de julgamento? Comarcas com menos de 20 juízes, com tribunais a dezenas de quilómetros uns dos outros, em que ao fim de pouco tempo não haverá um só juiz que não fique impedido para qualquer coisa? Esqueceram-se também que há tribunais em ilhas apenas com um juiz, onde só se chega de avião? Não pensaram que um sistema destes precisa de cinco juízes para cada processo?

Em 30 anos de tribunais, não me lembro de uma alteração legislativa com um potencial tão devastador. É impossível que o Parlamento soubesse o que estava a aprovar, mas aconteceu. Há duas coisas que já sabemos: quem ganha com isto e quem paga o preço. Quem ganha são os mesmos de sempre, os dos processos sem fim, a quem se deu de mão beijada mais uma panóplia de instrumentos dilatórios. Quem paga são os juízes, a quem todos vão apontar o dedo quando isto correr mal – e vai correr, podem tomar nota. Fica dito para memória futura.

