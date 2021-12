O insulto de Rui Rio à Polícia Judiciária

Rui Rio, ao sugerir que a prisão de Rendeiro teve a ver com o calendário eleitoral, está a meu ver a insultar a PJ. Alguém que almeja ser primeiro-ministro não pode andar por aí a insultar instituições. Eu estava à espera de uma tirada do género da parte de Catarina Martins ou de André Ventura, mas afinal, mesmo que se discorde deles, revelaram mais sentido de Estado do que Rio.

Quintino Silva, Paredes de Coura

O foragido foi detido. Há que extraditá-lo

A detenção do foragido à Justiça, João Rendeiro foi fruto de um bom trabalho empenhado da Polícia Judiciária em ligação com as autoridades sul-africanas. Aquele criminoso gozou literalmente com a Justiça, que o “deixou” fugir, e com os portugueses. Até gente do senso comum ficou contente e mais ainda os roubados do BPP. Associar, como fez Rui Rio, a descoberta num hotel luxuoso, onde o prevaricador se encontrava escondido, tendo ficado em prisão preventiva, à actual campanha pré-eleitoral, dizendo que Rendeiro teve azar, porque estamos próximo de eleições, não lembra ao diabo.

Rio está obnubilado? Ficar-lhe-ia bem ter dito já que Rendeiro foi detido há que conjugar esforços para ser extraditado.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

O ensino público hoje

Em três legislaturas o partido do actual governo aumentou a escolaridade obrigatória para os dezoito anos de idade e conseguiu reduzir para espantosas percentagens o insucesso escolar no ensino básico e secundário. A estratégia foi muito simples e consistiu em criar cursos ditos profissionais, baixar os níveis de exigência em todos os anos de escolaridade e criar enormes obstáculos para a reprovação dos alunos. A todo este cenário devemos acrescentar um modelo de gestão escolar que serve apenas para a descredibilização dos professores. Quem quiser perceber como tudo funciona, basta consultar os decretos lei 54 e 55 de 2018 que regulam o regime de educação dita inclusiva. Mas o mais estranho de tudo isto, é a completa indiferença que demonstram os partidos da oposição por este estado lamentável do ensino público.

João Pereira, Oeiras

As obras de arte são sempre vozes maiores

A propósito do texto de Mário Lúcio de Sousa na edição do passado domingo, em que o tema da pretensa legitimidade do iconoclasma contra monumentos e estátuas cujo temário possa ser considerado historicamente aviltante, desejo manifestar, mais uma vez, a minha repulsa contra o absoluto crime civilizacional que é a destruição ("derrube, afundamento, vandalização”...) de parcelas de um património cultural. Por muito nobres que sejam as razões históricas que o poeta cabo-verdiano refere no seu artigo, e que assumo também como causas, elas não podem em nenhuma circunstância alimentar a resposta dada pela barbárie iconoclástica.

Como disse Norbert Elias, uma das grandes conquistas da humanidade foi (e é) a passagem da violência física ao debate verbal (e plural). Por isso, por ser tão actual - afinal “só” passaram cinco séculos... - recordo aqui um texto protestante de 1530 que tenta justificar a opção iconoclástica em nome do combate à idolatria. Nesse inflamado discurso, o reformador Thomas Blatet diz o seguinte: “se as imagens pudessem queixar-se, diriam que não são elas as culpadas da idolatria e sim os homens; o problema moral reside, não nas imagens sacras, mas na avareza, orgulho, blasfémia, venalidade e demais outros pecados humanos, pois, como diz Lutero, não são as imagens ímpias e, sim, aquilo que os homens fazem delas e com elas”...

Que mudou em cinco século, afinal, quando se tenta “legitimar” a destruição de estátuas e demais obras de arte como actos de “esconjuramento”, seja contra a idolatria (razão do iconoclasma do ISIS no nossos dias), seja contra a xenofobia, o fascismo e o colonialismo (sanha de novos radicalismos fundamentalistas)? O equívoco entre “tema” e “discurso” artísticos prossegue pois, como a fonte argumentativa destes “derrubadores de estátuas": mas custa muito perceber que é justamente por causa desses grandes cancros, que urge denunciar sempre e sempre (a exclusão, o racismo, a escravatura), que é preciso defender os patrimónios artísticos no seu conjunto, por serem vozes maiores das sucessivas peripécias da História? E que essa tarefa é mais-valia civilizacional, que a todos incumbe?

Vítor Serrão, Lisboa