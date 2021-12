Suspensão do alojamento local avança nas zonas de Lisboa com mais unidades

Proposta socialista foi aprovada com os votos favoráveis do PCP, a abstenção do BE e o voto contra de PSD e CDS. Última palavra caberá à assembleia municipal.

A decisão final caberá à assembleia municipal, mas a Câmara de Lisboa deu esta quarta-feira um passo decisivo para a “suspensão imediata” dos novos registos de alojamento local (AL) nas freguesias com mais unidades. Formou-se pela segunda vez uma coligação negativa contra Carlos Moedas: a proposta foi aprovada com os votos contra de PSD e CDS, a abstenção do BE e os votos favoráveis de PS, PCP, Livre e uma independente.

Depois de terem anunciado a meio de Novembro que iam propor a suspensão de novos registos em toda a cidade, os vereadores socialistas apresentaram uma nova versão que aplica a medida nas zonas com “um rácio entre o número de estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de habitação permanente igual ou superior a 2,5%”.

Ou seja, a suspensão – a ser aprovada pela assembleia – aplicar-se-á nas áreas da cidade em que existam mais unidades de alojamento local. Isto sem contar com as zonas de contenção actualmente em vigor, nas quais é proibido (ou carece de autorização excepcional) a abertura de novos estabelecimentos. Estão nesta situação o Bairro Alto, a Madragoa, Alfama, Mouraria, Castelo, Graça, Bairro das Colónias e ainda, parcialmente, Chiado, Príncipe Real, Cais do Sodré, Santa Catarina e Bica.

Esta suspensão deverá manter-se por um período de seis meses, renovável por outros seis, até que entre em vigor uma nova versão do regulamento de alojamento local. O início da revisão desse documento também foi aprovado esta quarta-feira, desta feita por unanimidade. Nos termos da proposta, a Direcção Municipal do Urbanismo tem agora de preparar um estudo urbanístico sobre o turismo em Lisboa e, depois disso, deve iniciar-se a discussão, que inclua pelo menos três debates públicos.

Em reacção à proposta socialista, a associação que representa o sector disse no mês passado que não havia “nenhum dado concreto” que sustentasse a medida e acusou o PS de “enorme insensibilidade” porque a proposta “leva a um agravamento fiscal dos pequenos operadores”. “Esta proposta surge num momento em que o alojamento local registou pela primeira vez na história uma diminuição do número total de registos em Lisboa, tanto em 2020 como em 2021”, sublinhou então a ALEP.