Ponte de Vila Franca de Xira faz 70 anos em Dezembro mas obras de fundo só devem avançar em 2023

A Ponte Marechal Carmona de Vila Franca de Xira completa 70 anos de existência já no próximo dia 30 de Dezembro. A data será assinalada com uma grande exposição no núcleo-sede do Museu Municipal vila-franquense, mas as grandes obras de reabilitação/beneficiação da travessia, reclamadas há muitos anos, só avançarão, na melhor das hipóteses, em 2023. Para já, a Infraestruturas de Portugal (IP) lançou um concurso para a elaboração do projecto de “reabilitação e reforço estrutural” da ponte de Vila Franca, prevendo-se que o concurso para a execução das obras venha a ser lançado no próximo ano.