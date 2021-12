Os brindes que ficaram por fazer (e aqueles que vai deixar planeados para 2022)

Com o novo ano à porta, chegam novos desafios, novas oportunidades e 12 páginas em branco para começar a escrever novas histórias. Esta é aquela altura em que começamos a planear todas as mudanças que queremos implementar. Mas nunca se esqueça: na mala para 2022 há sempre espaço para as coisas que nos têm feito companhia ao longo de todo o ano, todos os anos. Como um copo de Vinho Verde à nossa mesa, por exemplo. Se pensar nos vários momentos da sua vida dignos de celebração, o acto de brindar faz sempre parte das memórias que guarda, não é verdade? É caso para dizer que numa mesa portuguesa há sempre espaço para um Vinho Verde, com certeza.

Mais do que um simples vinho, o Vinho Verde representa uma região. De Melgaço a Vale de Cambra, de Esposende até às montanhas de granito de Basto, na fronteira com Trás-os-Montes, é desta Terra que nascem os Vinhos Verdes Brancos, Verdes Tintos, Verdes Rosados, os Espumantes de Vinho Verde e as Aguardentes de Vinho Verde. Produzido a partir das castas autóctones da região, preservando a sua tipicidade de aromas e sabores, o Vinho Verde é a companhia ideal para qualquer que seja a ocasião. Afinal de contas, todos os momentos são dignos de brinde!

Partilhar o melhor

Na mesa de Natal, um copo de Vinho Verde não fica nada mal

Frio lá fora, lareira acesa e família reunida em torno da mesa. Este é o cenário perfeito para a noite de Natal. Especialmente se esta grande noite se fizer acompanhar de um grande vinho: Verde, estruturado e complexo. Com cor dourada/palha, aromas de fruta mais madura como o marmelo e mel, a cada trago a promessa é a de um vinho mais redondo, gordo e persistente, com mais complexidade e estrutura. Para acompanhar as receitas aromáticas destas quadras festivas, este vinho é a escolha ideal para aquecer, ainda mais, o coração e celebrar o amor junto daqueles que fazem a sua vida valer a pena!

Foto D.R.

Celebrar o amor

Com um belo copo de Vinho Verde encorpado e intenso

Não é preciso uma data específica para celebrar o amor. Seja no dia dos Namorados ou numa tarde solarenga de Primavera, qualquer altura é boa para sair de casa com a sua cara-metade e fomentar a paixão com uma bela surpresa. Como um piquenique, por exemplo. Escolha os petiscos favoritos, arranje uma toalha a rigor e deixe espaço no cesto para uma garrafa de Vinho Verde encorpado e intenso! Aromático, com corpo elegante e aromas minerais, este é o acompanhamento perfeito para pratos apimentados, peixes e frutos do mar grelhados, pratos de cozinha japonesa, chinesa ou tailandesa e até mesmo para um queijo de cabra fresco. Queria a desculpa perfeita para encomendar sushi e desfrutar ao ar livre com o amor da sua vida? Nós pensámos em tudo!

Foto D.R.

Aproveitar o Verão

Prepare os calções de banho e os copos porque é altura de fazer um tchim tchim às férias

Depois de um ano de muito trabalho, não há altura mais ansiada do que a das férias, certo? Riscamos os dias no calendário e contamos todos minutos até chegar a hora de fazer as malas e seguir viagem para uns dias de merecido descanso. E se há momentos que merecem ser celebrados, este é um deles! Seja qual for o seu destino, não se esqueça de arranjar como companhia um belo copo de Vinho Verde leve e fresco! De cor citrina, carácter fresco, frutado e floral (dependendo da casta que lhe dá origem), é o par perfeito para pratos leves, frescos e com especiarias subtis!

Foto D.R.

Regressar ao trabalho

As férias acabaram? Nada que um copo de Vinho Verde não resolva

​Por norma, a chegada do Outono é também sinónimo de fim de férias e regresso à rotina do trabalho. E ainda que esse não seja o cenário ideal, até mesmo esses momentos da nossa vida merecem ser celebrados. Ou, se não quiser ir tão longe, até nesses momentos é preciso algo que nos faça mais felizes! Por isso, depois de um longo dia de trabalho, deixe as obrigações do lado de lá da porta e recoste-se no seu sofá enquanto o cair das folhas é acompanhado por deliciosos tragos de um Espumante de Vinho Verde. De aroma fresco e sabor complexo, esta é a companhia perfeita para os serões passados no conforto do seu lar. Prepare umas entradas, ou salte directamente para a sobremesa, e delicie-se. Afinal de contas, tempo passado em casa também pode, e deve, ser tempo de qualidade.

Foto D.R.

A conclusão é simples: ao longo de todo o ano, razões não faltam para celebrar. Seja qual for o motivo, não deixe de erguer o copo e de brindar aos pequenos grandes momentos que a vida tem para lhe oferecer. Porque se há coisas que valem a pena deixar para trás, há outras que deve levar consigo pela vida fora!