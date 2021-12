Ministério Público pede prisão preventiva para Manuel Pinho

O Ministério Público pediu nesta quarta-feira a prisão preventiva para Manuel Pinho, a medida de coacção mais gravosa, com os procuradores a justificarem o pedido com o facto de considerarem que o ex-ministro socialista alienou património recentemente e que há indícios de perigo de fuga, uma vez que tem residência em Alicante, Espanha.

Caso o juiz Carlos Alexandre não aceite a prisão preventiva, o Ministério Público solicita que seja determinada a prisão domiciliária para Manuel Pinho e o pagamento de uma caução. Se o juiz optar pelo depósito de uma caução, o Ministério Público solicita que o passaporte de Manuel Pinho seja apreendido, avançaram os jornais Observador e Eco e confirmou o PÚBLICO.

À entrada do tribunal, esta manhã, no Campus da Justiça de Lisboa, o advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, já admitia que o Ministério Público pedisse prisão preventiva — embora estivesse convencido de que tal não iria acontecer —​ e mostrou-se preparado para contestar.

“Uma das hipóteses que está em cima da mesa é a aplicação da prisão preventiva e é evidente que, de uma forma responsável, tenho de estar preparado para todos os cenários possíveis e um dos cenários é que o Ministério Público peça essa medida de coacção”, disse Ricardo Sá Fernandes aos jornalistas. “Prognósticos só no fim do jogo”, acrescentou.

Cabe agora ao juiz de instrução Carlos Alexandre decidir se aceita esta medida de coacção.

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho foi detido nesta terça-feira, após comparecer para interrogatório no Departamento Central de Investigação e Acção Penal, em Lisboa, no âmbito do caso EDP e passou esta noite no Comando Metropolitano de Lisboa. Manuel Pinho foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no Verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo.

No processo EDP/CMEC, o Ministério Público imputa aos antigos administradores António Mexia e Manso Neto, em co-autoria, quatro crimes de corrupção activa e um crime de participação económica em negócio.

O caso está relacionado com os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) no qual Mexia e Manso Neto são suspeitos de corrupção e participação económica em negócio para a manutenção do contrato das rendas excessivas, no qual, segundo o Ministério Público, terão corrompido o ex-ministro da Economia Manuel Pinho e o ex-secretário de Estado da Energia Artur Trindade.

O processo tem ainda como arguidos o administrador da REN e antigo consultor de Manuel Pinho João Conceição, Artur Trindade, ex-secretário de Estado da Energia de um Governo PSD, Pedro Furtado, responsável de regulação na empresa gestora das redes energéticas, e o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado.