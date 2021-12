Fed pode vir a subir taxas de juro três vezes durante 2022

A Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) anunciou hoje que vai retirar mais cedo as medidas de apoio à economia e abre caminho a três subidas das taxas de juro em 2022, num contexto de inflação elevada.

Segundo as previsões divulgadas hoje após uma reunião do seu comité de política monetária, o banco central norte-americano aponta para uma inflação de 5,3% em 2021 e de 2,6% em 2022. Estas previsões superam as divulgadas em Setembro, quando a Fed antecipava uma inflação de 4,2% este ano e de 2,2% no próximo.

Para conter a subida da inflação, a instituição pondera cessar as compras extraordinárias de activos, lançadas no âmbito da pandemia de covid-19, a partir de Março, ou seja, três meses antes do que estava previsto inicialmente.

Depois, poderá subir as taxas de juro de referência, com os seus responsáveis a mostrarem-se unânimes para lançar esse movimento em 2022. A maioria antecipa que possa haver três subidas.