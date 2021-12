ERSE confirma subida de 0,2% dos preços da electricidade em 2022

Os preços da electricidade no mercado regulado em 2022 vão subir 0,2% face ao preço médio de 2021 (em que houve duas actualizações dos custos energéticos, em Julho e Outubro), confirmou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) esta quarta-feira.

Em Janeiro, contudo, os clientes do mercado regulado irão observar uma descida de 3,4% em relação aos preços em vigor em Dezembro de 2021, acrescentou a ERSE, em linha com o que já tinha assegurado na sua proposta tarifária, apresentada em Outubro.

Os preços regulados são válidos para os 915 mil clientes do mercado regulado (cerca de 5% do consumo total) ou que, estando já no mercado liberalizado, tenham optado pela tarifa equiparada.

Neste exercício tarifário, a ERSE destaca a redução significativa do montante da dívida tarifária “em mais de mil milhões de euros, para o valor, no final de 2022, de 1,7 mil milhões de euros”.