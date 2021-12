Morreu a escritora, feminista e activista norte-americana bell hooks

A autora de Não serei eu mulher? - As mulheres negras e o feminismo , uma pioneira feminista negra morreu aos 69 anos em sua casa em Berea, no Kentucky, nos Estados Unidos.

bell hooks, a carismática escritora, poeta, intelectual e activista afro-americana a quem se deve o seminal Não serei eu mulher? - As mulheres negras e o feminismo, morreu esta quarta-feira, aos 69 anos, na sua casa em Berea, no estado do Kentucky, noticiou o Lexington Herald Leader. Foi a sua sobrinha, Ebony Motley, que enviou ao jornal local um comunicado de imprensa explicando que a escritora estava doente e morreu rodeada de amigos e familiares. Ao jornal The Washington Post, a sua irmã Gwenda Motley confirmou entretanto que a causa de morte foi a insuficiência renal de que sofria.

Gloria Jean Watkins, conhecida pelo pseudónimo de bell hooks em homenagem à sua avó, tem mais de 30 livros publicados, tendo começado a ser recentemente editada em Portugal pela Orfeu Negro. Ainda não tinha 30 anos quando publicou, em 1981, Não serei eu mulher? - As mulheres negras e o feminismo. Por cá, o livro teve uma primeira edição em 2014, pela Plataforma Gueto e foi reeditado em 2019 pela Antígona. Como escrevia há dois anos no Ípsilon a socióloga Cristina Roldão, a obra é “uma crítica retrospectiva aos movimentos feminista e negro desde o final do século XIX até às décadas de 1970 e uma análise reveladora do processo de construção do feminismo negro norte-americano”.

“Debruçando-se sobre momentos chave da história desses movimentos, mapeando as convergências e contradições entre si, hooks tece um ângulo de análise e abordagem teórica que é uma referência do feminismo negro e das teorias da interseccionalidade”, prosseguia Cristina Roldão, sublinhando que a “invisibilidade da mulher negra — entendida como silenciamento, noutros casos distorção estereotipada — é outra questão central na obra de hooks​”.

Teoria Feminista - Da Margem ao Centro é outra das suas obras disponíveis em Portugal. “Simplificando, o feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão. Esta foi uma definição de feminismo que ofereci em Teoria Feminista - Da Margem ao Centro, há mais de dez anos. Na época, tive esperança de que se tornasse uma definição comum e de que todos viriam a usá-la. Gostei dessa definição porque não implicava que os homens fossem o inimigo. Ao nomear o sexismo como o problema, ia directamente ao cerne da questão. Pragmaticamente, é uma definição que implica que o problema é o pensamento e a acção sexistas, quer aqueles que o perpetuam sejam mulheres ou homens, crianças ou adultos”, explicou bell hooks.