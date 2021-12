Quarta, na TV: de Cuba a El Hierro, entre músicas, pistas e erros

CINEMA

Os Produtores

AXN Movies, 21h10

Comédia musical dirigida por Nathan Lane, que também integra o elenco principal, ao lado de Matthew Broderick e Uma Thurman. Em 1959, na Broadway, um produtor e um contabilista engendram um plano para amealhar uma pequena fortuna: criar um espectáculo condenado ao falhanço. Só precisam de uma má peça (Primavera para Hitler), um mau encenador e uma actriz com mais beleza que talento. Tudo parece correr como planeado até à estreia, quando a peça se revela um sucesso.

Nunca Estiveste Aqui

Hollywood, 23h20

Depois de anos ao serviço da Marinha, Joe (Joaquin Phoenix) usa o seu conhecimento e treino para salvar pessoas de redes de tráfico de carne humana. Ao tentar resgatar a filha de um senador, vê-se arrastado para uma conspiração de proporções inimagináveis. Um thriller de acção escrito e realizado por Lynne Ramsay, com base no livro homónimo de Jonathan Ames. Estreou-se no 70.º Festival de Cinema de Cannes, onde arrecadou os prémios de melhor argumento e actor.

DOCUMENTÁRIOS

Buena Vista Social Club

Cinemundo, 21h10

Filme-documentário musical de Wim Wenders sobre o grupo cubano que se tornou uma instituição. Foi o músico e produtor Ry Cooder quem trouxe os veteranos novamente à ribalta que lhes tinha sido roubada pelo isolamento comunista, ao partir para a ilha ao encontro de lendas (então) esquecidas, como Ibrahim Ferrer, Compay Segundo, Omara Portuondo ou Rubén González.

Lola Montez: A História de Uma Amante

RTP2, 22h55

Em forma de docudrama, narra-se a história da cortesã, bailarina e actriz Eliza Rosanna Gilbert (1821-2861), Lola Montez de seu nome artístico. Destacou-se pela beleza e excentricidade, mas também pela determinação e postura anticonformista face à sociedade conservadora da época. Juntando estes dotes à sedução, tornou-se uma mulher muito influente no seu tempo. É-lhe atribuída, por exemplo, uma quota parte pela abdicação do trono pelo rei Luís I de França, de quem era amante.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP3, 23h30

Luís Neves, director nacional da Polícia Judiciária, fala com o jornalista Vítor Gonçalves sobre a recente detenção do ex-banqueiro João Rendeiro, sobre quem pendia um mandado de detenção internacional. A entrevista promete pormenores acerca das pistas seguidas pelas autoridades até o encontrarem, na África do Sul, bem como notas sobre as próximas etapas do processo.

SÉRIES

A Travessia

RTP2, 12h04

Primeiro episódio da série norueguesa sobre a relação entre o Presidente norte-americano Franklin Roosevelt e a princesa Märtha, da Noruega. A ocupação nazi do país escandinavo leva a princesa e os filhos a tornarem-se refugiados políticos na Casa Branca. Märtha acaba a denunciar publicamente o regime alemão e a tentar sensibilizar a administração americana para se juntar aos esforços de guerra. Mas tudo tem um preço.

Hierro

AMC, 22h10

Começa a segunda temporada do premiado thriller policial espanhol protagonizado por Candela Peña. A actriz encarna uma juíza que é destacada para a ilha de El Hierro, uma das mais remotas das Canárias. As suas investigações vão desenrolar-se em paralelo com as de Díaz (Darío Grandinetti), um homem de negócios de reputação duvidosa.

INFANTIL

Ron Dá Erro

Disney+, streaming

O catálogo da plataforma acolhe hoje esta parábola animada sobre a dependência da tecnologia e dos likes, mas também sobre o valor da diferença. Na escola de Barney, todos os miúdos têm um B-bot. Todos menos ele. O seu maior desejo é ser dono de um desses “robôs melhores amigos”, para aumentar a popularidade e atenuar a solidão. Um dia, o pai e a avó conseguem finalmente oferecer-lhe um. Barney fica extasiado. O problema é que Ron (assim se chama o robô) veio com defeito e sem as configurações de segurança adequadas. Resultado:está sempre a dar erro. Esta frustração inicial vai dar lugar ao nascimento de uma grande amizade – e até a uma revolução.