A balada de Leila e Lee

A peça chega ao fim. E agora? Agora, Leila e Lee estão por sua conta. Talvez tenham um futuro. Talvez não. Talvez o futuro seja uma repetição do seu passado, curto mas já com demasiadas peripécias, ou mais um pedaço do caminho da sua redenção. Não se sabe. Sabe-se, porém, que ninguém na plateia lhes deseja mal, pois a encenação de Pedro Carraca desperta nos espectadores, cena após cena, empatia com as personagens, apesar do rasto de sangue que criaram e as persegue.