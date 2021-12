Covid-19: 14 mortes e 3591 casos de infecção. Internamentos baixam

Portugal registou 14 mortes por covid-19 e 3591 casos de infecção. Há menos 41 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais portugueses (num total de 953 internamentos) e menos duas em unidades de cuidados intensivos (num total de 142 pessoas). Desde o dia anterior, recuperaram da infecção 6358 pessoas – o número mais alto de recuperados desde 13 de Março, quando o país recuperava da pior fase da pandemia e houve, nesse dia, 6480 pessoas que recuperaram da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2​.

Ao todo, há agora 65.757 pessoas com a infecção activa.

Os dados foram divulgados esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e correspondem à totalidade de ocorrências (infecções, mortes, internamentos e recuperações) registada na segunda-feira.

A maior parte dos novos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (1159 casos, o equivalente a 32% do total de casos) e na região Norte (1148 casos, o que também corresponde a 32% dos casos). Segue-se a região Centro, com 792 casos (22% do total); o Algarve com 211 casos (cerca de 6% do total); os Açores com 170 casos (quase 5% do total); o Alentejo com 98 casos (cerca de 3% do total); e a Madeira com 13 casos, 0,36% do total.

Foi no Norte que se registou o maior número de mortes por covid-19 na segunda-feira: cinco mortes. Segue-se o Centro com quatro mortes, o Algarve com três, a Madeira com uma morte e Lisboa e Vale do Tejo com uma morte registada por covid-19.

Uma das vítimas mortais era um homem com idade entre os 40 e os 49 anos. Sete das pessoas que morreram tinham mais de 80 anos. Quatro tinham entre 70 e 79 anos; duas tinham idades entre os 60 e os 69 anos.

No dia anterior foram divulgados 2314 novos casos e 15 mortes por covid-19.

A matriz de risco da situação epidemiológica em Portugal foi actualizada na segunda-feira e o país continua na zona “vermelha” – a matriz teve até de ser alargada por os valores da incidência e do R(t) estarem tão elevados. A incidência subiu e é agora de 485,3 casos por 100 mil habitantes a nível nacional (e 490,3 casos se olharmos apenas para o território continental); este indicador mostra o número de casos de infecção por cada 100 mil habitantes. Já o R(t) – ou índice de transmissibilidade, que mostra a quantidade de pessoas que será contagiada por uma pessoa com a infecção activa – desceu ligeiramente e é agora de 1,09 a nível nacional (e também no continente).

Nos primeiros 14 dias de Dezembro de 2021, houve quase 53 mil casos de infecção (52.944), o que corresponde a uma média de 3781 casos diários no mês de Dezembro. Houve ainda 246 mortes no mesmo período, o que equivale a uma média de 18 mortes diárias por covid-19 durante o mês de Dezembro.