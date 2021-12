Chocolates, balões e autocolantes de herói. Assim começou a vacinação de crianças da Madeira

Já tinha acontecido o mesmo, quando arrancou a vacinação para jovens a partir dos 12 anos. Esta terça-feira, ainda as portas do Centro de Vacinação do Funchal não estavam oficialmente abertas para crianças entre os cinco e os 11 anos, e já uma dezena delas tinha sido vacinada contra a covid-19. “Oficialmente, a vacinação para esta faixa etária começa às 14 horas, mas já vacinámos 11 crianças”, diz o director regional de Saúde da Madeira, Herberto Jesus, ao PÚBLICO, consultando o relógio. São 14h01 e no pavilhão principal do Madeira Tecnopolo, o maior centro de congressos da ilha, que tem sido o rosto mais visível do processo de vacinação na região autónoma, mais de uma dezena de crianças aguarda já na zona pós-inoculação.