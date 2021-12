Catarina Martins lamenta lentidão na investigação a Manuel Pinho

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, lamentou esta terça-feira a lentidão da Justiça que levou à detenção do antigo ministro da Economia Manuel Pinho, notando que os acontecimentos objecto de investigação podem já ter prescrito. Em declarações à entrevista Hora da Verdade do jornal PÚBLICO e da Renascença, que será publicada na íntegra na quinta-feira, a coordenadora do BE sublinhou que o Ministério Público está a investigar com base nas comissões parlamentares de inquérito e destacou o papel dos parlamentares bloquistas nestes trabalhos, nomeadamente nos esforços para mudar uma legislação que diz permitir o crime económico.