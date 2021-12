Os homens de Sócrates que, como ele, tiveram a justiça à perna

José Sócrates deixou o cargo de primeiro-ministro em 2011, mas o seu nome nunca deixou de ser notícia. Nos últimos anos pelas piores razões, já que é acusado de vários crimes no chamado processo Marquês. Mas outros nomes dos seus governos também têm vindo frequentemente à tona por andarem a contas com a justiça em diversos processos com investigações de muitos anos.