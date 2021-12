As cartas de tarot estão em alta com a ajuda da pandemia

Skye não vai ler o teu destino como se fosse uma vidente, mas a jovem de 29 anos poderá guiar-te através de uma leitura de tarot para tentar encontrar clareza no presente. A auto-descrita “instrutora de tarot”, que vive perto do Capitólio, em Washington, D.C., começou a ler as cartas sozinha, há cinco anos, e planeava começar a fazê-lo publicamente para outros no início de 2020.