Se dessem uma cozinha de brincar ao Chucky, ele só ia usar as facas

A minha mãe acha que eu é que devia escrever este texto. “Ó mãe, porque é que queres que eu escreva o teu texto?” Pensando bem, estou de castigo; acho que é justo. E claro que ”tooooooooda” a gente precisa de um intervalo às vezes, até a minha mãe.

Sabiam que o Natal está a chegar? Claro que sabiam. Era uma pergunta retórica, sei o que é uma pergunta retórica desde os sete anos. Faço muitas perguntas deste género à mãe. “Posso jogar?”, depois de ter estado aos gritos por não querer pôr a mesa. Ou “compras-me umas galochas, mãe?”, depois de ter andado dentro das poças do recreio todo o dia e de chegar ao carro da mãe com as calças ensopadas até ao joelho. As perguntas retóricas servem para perguntar coisas em vão, porque já sabemos qual vai ser a resposta. Eu sei que mudei de assunto muito rapidamente mas não é para isso que servem os parágrafos?!

Agora vamos falar sobre o Natal, sim, e com N maiúsculo. Toda a gente sabe que o Pai Natal não existe, muito provavelmente é só um velho carrancudo que anda para lá e para cá a beber cerveja, não corta a barba e depois arma-se em bom com a sua roupa vermelha toda “arranjadinha”. Obviamente também lhe vou pedir algo, mas são os desgraçados dos pais e das mães que vão ter de comprar.

Já pensaram que se dessem uma cozinha daquelas de brincar ao Chucky ele iria utilizar apenas as facas? Portanto, em relação àquilo que pedem no Natal, “tuuuuuudo” depende da forma como vão utilizar os presentes. Por exemplo, podiam dar-me uns calções e eu fazia um buraco no rabo e vestia-os ao meu gato. Gosto de pensar que sou criativa. Acho que todas as crianças são, os meus amigos, pelo menos.

Chega de falar do Natal, a minha mãe vai pagar-me 20 euros por este texto. Eu acho que é trabalho infantil, mas talvez seja melhor não lhe dizer nada. Pode ser que receba os 20 euros e ainda fique sem o castigo, se o texto ficar bom. Costumo ser boa a português, faço composições fixes na escola. Mas vamos ver o que a mãe diz quando ler isto. Espero que goste. Quando for grande vou ser escritora e actriz, como a mãe. Diz que espera que eu seja tudo isso, mas ainda melhor. Deve ser esquisito ser melhor do que o pai e a mãe, mas se tiver de ser, acho que sou capaz de aguentar. Lol. Afinal este texto é sobre o quê?