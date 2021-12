Uma detenção por dia, nem sabe o bem que lhe fazia

Com a possível excepção da Clara, da Joana e da Boneca – as três adoradas cadelinhas da esposa de João Rendeiro –, partilho com 10 milhões de seres vivos a satisfação por um banqueiro ganancioso, vaidoso e caloteiro ter sido descoberto e preso na África do Sul. Isso não significa, ainda assim, que tenha de fechar os olhos ao óbvio: sim, a detenção de Rendeiro foi boa para a justiça; e, sim, a detenção foi transformada numa grande operação de propaganda pela Polícia Judiciária e, por osmose, pelo Governo, onde nem sequer faltou a foto humilhante do banqueiro rico vestido com um pijaminha pobre.